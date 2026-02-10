https://ria.ru/20260210/samolet-2073339044.html
Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия
Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия, врезавшись в несколько автомобилей, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 10.02.2026
Частный самолет врезался в машины при аварийной посадке в штате Джорджия
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости.
Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия, врезавшись в несколько автомобилей, сообщает газета New York Post
По данным издания, которое ссылается на местную полицию, одноместный самолет Beechcraft Bonanza G-36 совершил аварийную посадку в городе Гейнсвилл, в результате чего были повреждены как минимум две машины.
"Полиция Гейнсвилла сообщила только о легких ранениях, не уточняя, кто именно пострадал и при каких обстоятельствах", - пишет газета.
Причины экстренной посадки пока не известны.