02:29 10.02.2026
Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия
Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия
Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия, врезавшись в несколько автомобилей, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 10.02.2026
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Легкомоторный самолет после аварийной посадке в штате Джорджия, США
© Фото : Gainesville Police Department
Легкомоторный самолет после аварийной посадке в штате Джорджия, США
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия, врезавшись в несколько автомобилей, сообщает газета New York Post.
По данным издания, которое ссылается на местную полицию, одноместный самолет Beechcraft Bonanza G-36 совершил аварийную посадку в городе Гейнсвилл, в результате чего были повреждены как минимум две машины.
Вертолёт - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Нью-Джерси столкнулись в воздухе два вертолета, один человек погиб
28 декабря 2025, 22:28
"Полиция Гейнсвилла сообщила только о легких ранениях, не уточняя, кто именно пострадал и при каких обстоятельствах", - пишет газета.
Причины экстренной посадки пока не известны.
Боинг - 767 авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом
20 октября 2025, 01:07
 
