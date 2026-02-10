Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил об уменьшении числа наемников в Херсоне - РИА Новости, 10.02.2026
23:49 10.02.2026
Сальдо заявил об уменьшении числа наемников в Херсоне
Сальдо заявил об уменьшении числа наемников в Херсоне
Число наемников в подконтрольном ВСУ городе Херсоне уменьшилось, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
валерий герасимов
вооруженные силы украины
херсон
херсонская область
россия
в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил об уменьшении числа наемников в Херсоне

Сальдо заявил, что иностранных наемников в Херсоне стало меньше

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Число наемников в подконтрольном ВСУ городе Херсоне уменьшилось, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Херсоне, нашем русском городе, наемников стало меньше. Мы получаем оттуда сообщения, что они скупали гуманитарную помощь, которая поставляется и уже продается на рынке, и, очевидно, собирались уезжать из города. Их стало сначала больше, а теперь они, видимо, с фронта снимаются и уезжают", - сказал Сальдо в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
