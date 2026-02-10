Сальдо заявил об уменьшении числа наемников в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Число наемников в подконтрольном ВСУ городе Херсоне уменьшилось, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"В Херсоне, нашем русском городе, наемников стало меньше. Мы получаем оттуда сообщения, что они скупали гуманитарную помощь, которая поставляется и уже продается на рынке, и, очевидно, собирались уезжать из города. Их стало сначала больше, а теперь они, видимо, с фронта снимаются и уезжают", - сказал Сальдо в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Зеленский разрешил иностранным наемникам оформить ВНЖ на Украине
9 февраля, 15:24