Саакашвили заявил, что ему готовят сроки как у серийных убийц

«

"Мы не признаем, не смиримся и обязательно победим... Мы все видели это шоу, которое здесь (в суде - ред.) проводится, я даже получил определенное удовольствие — в камере я бы никак не смог этого увидеть. Ожидаю еще три года (лишения свободы - ред.), в сумме у меня будет 16 лет срока. Вы добавляете мне дополнительное наказание — столько дают серийным убийцам и педофилам", - заявил Саакашвили, чьи слова приводит агентство Интепрессньюс.