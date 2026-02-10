Саакашвили заявил, что ему готовят сроки как у серийных убийц

ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда по одному из его дел заявил, что ему готовят тюремные сроки, сопоставимые с наказаниями для серийных убийц.
Тбилисский городской суд проводит во вторник заседание по делу о саботаже и призывах к госперевороту, в котором фигурируют Саакашвили и другие лидеры оппозиционных партий.
«
"Мы не признаем, не смиримся и обязательно победим... Мы все видели это шоу, которое здесь (в суде - ред.) проводится, я даже получил определенное удовольствие — в камере я бы никак не смог этого увидеть. Ожидаю еще три года (лишения свободы - ред.), в сумме у меня будет 16 лет срока. Вы добавляете мне дополнительное наказание — столько дают серийным убийцам и педофилам", - заявил Саакашвили, чьи слова приводит агентство Интепрессньюс.
Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года. Также данный момент Тбилисский городской суд рассматривает дело о причастности Саакашвили к разгону акции протеста 7 ноября 2007 года.
