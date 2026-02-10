Рейтинг@Mail.ru
Саакашвили заявил, что ему готовят сроки как у серийных убийц - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 10.02.2026 (обновлено: 16:42 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/saakashvili-2073478971.html
Саакашвили заявил, что ему готовят сроки как у серийных убийц
Саакашвили заявил, что ему готовят сроки как у серийных убийц - РИА Новости, 10.02.2026
Саакашвили заявил, что ему готовят сроки как у серийных убийц
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда по одному из его дел заявил, что ему готовят тюремные сроки, сопоставимые с наказаниями для серийных РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:41:00+03:00
2026-02-10T16:42:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835700_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_a584fa3c22e1c6651de2185425a42f0f.jpg
https://ria.ru/20260204/materialy-2072084040.html
https://ria.ru/20260122/gruziya-2069696043.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_779ae33a65886c77922178e288c40605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что ему готовят сроки как у серийных убийц

Саакашвили заявил, что ему готовят срок наказания, как для серийных убийц

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда по одному из его дел заявил, что ему готовят тюремные сроки, сопоставимые с наказаниями для серийных убийц.
Тбилисский городской суд проводит во вторник заседание по делу о саботаже и призывах к госперевороту, в котором фигурируют Саакашвили и другие лидеры оппозиционных партий.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Упоминания Саакашвили содержатся в материалах по Эпштейну
4 февраля, 07:00
«
"Мы не признаем, не смиримся и обязательно победим... Мы все видели это шоу, которое здесь (в суде - ред.) проводится, я даже получил определенное удовольствие — в камере я бы никак не смог этого увидеть. Ожидаю еще три года (лишения свободы - ред.), в сумме у меня будет 16 лет срока. Вы добавляете мне дополнительное наказание — столько дают серийным убийцам и педофилам", - заявил Саакашвили, чьи слова приводит агентство Интепрессньюс.
Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года. Также данный момент Тбилисский городской суд рассматривает дело о причастности Саакашвили к разгону акции протеста 7 ноября 2007 года.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Саакашвили из-за решетки угрожает властям Грузии переворотом
22 января, 20:36
 
В миреГрузияМихаил Саакашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала