Холдинг РЖД объяснил ограничения продаж билетов за баллы на ряд поездов
Холдинг РЖД во время повышенного спроса может ограничивать продажи билетов за баллы на ряд поездов дальнего следования, но на этих же маршрутах есть составы, в... РИА Новости, 10.02.2026
РЖД могут ограничить продажи билетов за баллы на ряд поездов из-за спроса
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Холдинг РЖД во время повышенного спроса может ограничивать продажи билетов за баллы на ряд поездов дальнего следования, но на этих же маршрутах есть составы, в которых опция сохраняется, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее ряд Telegram-каналов написали, что РЖД
ограничили продажу билетов за баллы на некоторые поезда.
"В период повышенного спроса на ряд поездов дальнего следования могут быть ограничены продажи билетов с использованием баллов "РЖД Бонус", что соответствует правилам программы лояльности. В то же время на данных маршрутах предусмотрены альтернативные поезда, в которых такая возможность сохраняется", - прокомментировали в ФПК.
.
Кроме того, отметили там, пассажиры могут пользоваться специальными тарифными планами, которые позволяют отправиться в поездку со скидкой.
ФПК осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России.
.