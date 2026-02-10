Холдинг РЖД объяснил ограничения продаж билетов за баллы на ряд поездов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Холдинг РЖД во время повышенного спроса может ограничивать продажи билетов за баллы на ряд поездов дальнего следования, но на этих же маршрутах есть составы, в которых опция сохраняется, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).