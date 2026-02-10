Рейтинг@Mail.ru
Холдинг РЖД объяснил ограничения продаж билетов за баллы на ряд поездов - РИА Новости, 10.02.2026
23:53 10.02.2026
Холдинг РЖД объяснил ограничения продаж билетов за баллы на ряд поездов
Холдинг РЖД объяснил ограничения продаж билетов за баллы на ряд поездов
россия, ржд, федеральная пассажирская компания, общество
Россия, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Холдинг РЖД во время повышенного спроса может ограничивать продажи билетов за баллы на ряд поездов дальнего следования, но на этих же маршрутах есть составы, в которых опция сохраняется, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее ряд Telegram-каналов написали, что РЖД ограничили продажу билетов за баллы на некоторые поезда.
"В период повышенного спроса на ряд поездов дальнего следования могут быть ограничены продажи билетов с использованием баллов "РЖД Бонус", что соответствует правилам программы лояльности. В то же время на данных маршрутах предусмотрены альтернативные поезда, в которых такая возможность сохраняется", - прокомментировали в ФПК.
Кроме того, отметили там, пассажиры могут пользоваться специальными тарифными планами, которые позволяют отправиться в поездку со скидкой.
ФПК осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России.
Тестирование беспилотного поезда метро в электродепо Замоскворецкое в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В РЖД рассказали о будущем беспилотных поездов в мегаполисах
