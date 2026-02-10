Рейтинг@Mail.ru
Руппель презентовал инвестпотенциал Кубани на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
10:04 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ruppel-2073375329.html
Руппель презентовал инвестпотенциал Кубани на выставке "Иннопром"
Руппель презентовал инвестпотенциал Кубани на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 10.02.2026
Руппель презентовал инвестпотенциал Кубани на выставке "Иннопром"
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель презентовал инвестиционный потенциал Кубани в рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия", сообщает... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:04:00+03:00
2026-02-10T10:04:00+03:00
краснодарский край
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762989186_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c81ae80b825d36b4a2b00ddd9ff95b4f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762989186_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_99fbf8f93f762726b9a69ca782a8fc04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости
Краснодарский край, Твой бизнес – новости
Руппель презентовал инвестпотенциал Кубани на выставке "Иннопром"

Руппель показал инвестпотенциал Кубани на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края Александр Руппель
Александр Руппель - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Александр Руппель . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель презентовал инвестиционный потенциал Кубани в рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия", сообщает пресс-служба администрации региона.
Руппель возглавляет кубанскую делегацию на выставке. На экспертной сессии "Стратегический альянс: партнерство и инвестиции России и Саудовской Аравии" он рассказал о ключевых преимуществах Краснодарского края, перспективных отраслях для вложений и действующих мерах государственной поддержки инвесторов.
"Сегодня Краснодарский край – это пятая экономика в Российской Федерации. За последние пять лет основные экономические показатели региона выросли больше, чем в два раза. Это касается и валового регионального продукта – здесь рост в 2,2 раза, и объема инвестиций – рост в 2,3 раза. А также текущего инвестпортфеля, который увеличился в 2,1 раза. Сейчас в активной стадии в регионе 580 крупных проектов на общую сумму свыше 4,4 триллиона рублей", – сообщил в ходе экспертной сессии Руппель.
Особое внимание заместитель главы региона уделил стратегическому положению края, который является южными воротами России. Развитая транспортная инфраструктура, девять незамерзающих морских портов, международные аэропорты и расширяющееся авиасообщение формируют благоприятные условия для реализации проектов, ориентированных как на внутренний, так и на международные рынки.
Руппель отметил, что благодаря диверсифицированной экономике Краснодарский край готов представить бизнесу уникальный спектр возможностей для инвестиций практически во всех отраслях экономики. Заместитель губернатора акцентировал внимание на возможностях агропромышленного комплекса, курортной отрасли, промышленности и логистики. Край занимает лидирующие позиции в России по производству сельхозпродукции, ежегодно принимает около 20 миллионов туристов и предлагает инвесторам широкий спектр мер поддержки, включая налоговые льготы и льготное финансирование.
"Краснодарский край – это зрелый рынок с высоким внутренним спросом и диверсифицированной экономикой. Мы предлагаем инвесторам не просто меры поддержки, а партнерство: каждый проект сопровождается персональным менеджером, и мы разделяем с бизнесом ответственность за результат", – сказал на мероприятии Руппель.
 
Краснодарский крайТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала