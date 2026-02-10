Руппель презентовал инвестпотенциал Кубани на выставке "Иннопром"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель презентовал инвестиционный потенциал Кубани в рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия", сообщает пресс-служба администрации региона.

Руппель возглавляет кубанскую делегацию на выставке. На экспертной сессии "Стратегический альянс: партнерство и инвестиции России и Саудовской Аравии" он рассказал о ключевых преимуществах Краснодарского края, перспективных отраслях для вложений и действующих мерах государственной поддержки инвесторов.

"Сегодня Краснодарский край – это пятая экономика в Российской Федерации. За последние пять лет основные экономические показатели региона выросли больше, чем в два раза. Это касается и валового регионального продукта – здесь рост в 2,2 раза, и объема инвестиций – рост в 2,3 раза. А также текущего инвестпортфеля, который увеличился в 2,1 раза. Сейчас в активной стадии в регионе 580 крупных проектов на общую сумму свыше 4,4 триллиона рублей", – сообщил в ходе экспертной сессии Руппель.

Особое внимание заместитель главы региона уделил стратегическому положению края, который является южными воротами России. Развитая транспортная инфраструктура, девять незамерзающих морских портов, международные аэропорты и расширяющееся авиасообщение формируют благоприятные условия для реализации проектов, ориентированных как на внутренний, так и на международные рынки.

Руппель отметил, что благодаря диверсифицированной экономике Краснодарский край готов представить бизнесу уникальный спектр возможностей для инвестиций практически во всех отраслях экономики. Заместитель губернатора акцентировал внимание на возможностях агропромышленного комплекса, курортной отрасли, промышленности и логистики. Край занимает лидирующие позиции в России по производству сельхозпродукции, ежегодно принимает около 20 миллионов туристов и предлагает инвесторам широкий спектр мер поддержки, включая налоговые льготы и льготное финансирование.