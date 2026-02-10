В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Он (курс рубля - ред.) будет стабильным", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с курсом рубля в ближайшие полгода.

Депутат отметил, что рубль будет стабильным благодаря действиям Центрального Банка, а "доллар может начать снижаться по курсу".

"Есть две причины: первая связана с тем, что (президент США Дональд - ред.) Трамп все делает для того, чтобы американская экономика была более конкурентной с зарубежными странами, второе - непредсказуемые действия американской администрации в том числе создают сложности для взаимодействия с Америкой", - объяснил Аксаков