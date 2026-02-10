Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода
03:20 10.02.2026 (обновлено: 03:50 10.02.2026)
В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода
В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода
Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 10.02.2026
экономика
сша
анатолий аксаков
госдума рф
сша
экономика, сша, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, США, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода

РИА Новости: Аксаков заявил, что курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Он (курс рубля - ред.) будет стабильным", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с курсом рубля в ближайшие полгода.
ЭкономикаСШААнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
