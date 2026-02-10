https://ria.ru/20260210/rubl-2073342551.html
В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода
В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода
Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Он (курс рубля - ред.) будет стабильным", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с курсом рубля в ближайшие полгода.
Депутат отметил, что рубль будет стабильным благодаря действиям Центрального Банка, а "доллар может начать снижаться по курсу".
"Есть две причины: первая связана с тем, что (президент США
Дональд - ред.) Трамп все делает для того, чтобы американская экономика была более конкурентной с зарубежными странами, второе - непредсказуемые действия американской администрации в том числе создают сложности для взаимодействия с Америкой", - объяснил Аксаков
.
Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару - на 30%. В то же время, по подсчетам Блумберг, индекс доллара снизился в прошлом году на 8,1% - максимум с 2017 года.