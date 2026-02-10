Рейтинг@Mail.ru
Госдеп подтвердил участие Рубио в Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 10.02.2026
02:12 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/rubio-2073338038.html
Госдеп подтвердил участие Рубио в Мюнхенской конференции по безопасности
Госдеп подтвердил участие Рубио в Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 10.02.2026
Госдеп подтвердил участие Рубио в Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил госдеп США. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T02:12:00+03:00
2026-02-10T02:12:00+03:00
в мире
сша
словакия
венгрия
марко рубио
вольфганг ишингер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004595149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_897dce573d60a3637783e3ddaed1505d.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
https://ria.ru/20260209/iran-2073228942.html
сша
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004595149_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffde8602495c80575b5fcfa0f4b475a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, словакия, венгрия, марко рубио, вольфганг ишингер
В мире, США, Словакия, Венгрия, Марко Рубио, Вольфганг Ишингер
Госдеп подтвердил участие Рубио в Мюнхенской конференции по безопасности

Госдеп: Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил госдеп США.
Ранее председатель конференции Вольфганг Ишингер сообщил, что Рубио возглавит американскую делегацию на мероприятии.
"Государственный секретарь Марко Рубио посетит Германию с 13 по 15 февраля для участия в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.
После конференции, с 15 по 16 февраля, главный дипломат США направится в Словакию и Венгрию.
Как следует из заявления, в Братиславе госсекретарь Рубио обсудит общие интересы в сфере региональной безопасности, укрепления двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики и диверсификации энергоснабжения, а также поддержки модернизации вооруженных сил Словакии.
"Во время визита в Будапешт госсекретарь встретится с ключевыми венгерскими официальными лицами для укрепления общих двусторонних и региональных интересов, включая нашу приверженность мирным процессам по урегулированию глобальных конфликтов, а также партнерству США и Венгрии в сфере энергетики", - говорится в заявлении.
В миреСШАСловакияВенгрияМарко РубиоВольфганг Ишингер
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
