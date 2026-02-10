https://ria.ru/20260210/rubio-2073338038.html
Госдеп подтвердил участие Рубио в Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил госдеп США. РИА Новости, 10.02.2026
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил госдеп США.
Ранее председатель конференции Вольфганг Ишингер сообщил, что Рубио возглавит американскую делегацию на мероприятии.
"Государственный секретарь Марко Рубио посетит Германию с 13 по 15 февраля для участия в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в заявлении
официального представителя ведомства Томми Пиготта.
После конференции, с 15 по 16 февраля, главный дипломат США направится в Словакию и Венгрию.
Как следует из заявления, в Братиславе госсекретарь Рубио обсудит общие интересы в сфере региональной безопасности, укрепления двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики и диверсификации энергоснабжения, а также поддержки модернизации вооруженных сил Словакии.
"Во время визита в Будапешт госсекретарь встретится с ключевыми венгерскими официальными лицами для укрепления общих двусторонних и региональных интересов, включая нашу приверженность мирным процессам по урегулированию глобальных конфликтов, а также партнерству США и Венгрии в сфере энергетики", - говорится в заявлении.