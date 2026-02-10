Госдеп подтвердил участие Рубио в Мюнхенской конференции по безопасности

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил госдеп США.

Ранее председатель конференции Вольфганг Ишингер сообщил, что Рубио возглавит американскую делегацию на мероприятии.

"Государственный секретарь Марко Рубио посетит Германию с 13 по 15 февраля для участия в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.

После конференции, с 15 по 16 февраля, главный дипломат США направится в Словакию и Венгрию.

Как следует из заявления, в Братиславе госсекретарь Рубио обсудит общие интересы в сфере региональной безопасности, укрепления двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики и диверсификации энергоснабжения, а также поддержки модернизации вооруженных сил Словакии.