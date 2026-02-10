Рейтинг@Mail.ru
ФРГ планирует сменить посла в России, пишет Spiegel - РИА Новости, 10.02.2026
23:38 10.02.2026
ФРГ планирует сменить посла в России, пишет Spiegel
ФРГ планирует сменить посла в России, пишет Spiegel
2026
ФРГ планирует сменить посла в России, пишет Spiegel

Флаг Германии
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. ФРГ планирует сменить посла в РФ Александра Ламбсдорфа, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине.
"Александр Ламбсдорф, в настоящее время посол в Москве, должен переехать в Тель-Авив… Ламбсдорф должен занять ключевую должность в Израиле, сменив посла Штеффена Зайберта, который уходит на пенсию по выслуге лет… Его преемником в Москве станет посол Клеменс фон Гетце, который в настоящее время возглавляет представительство (ФРГ - ред.) в Мехико", - говорится в материале.
По информации издания, в ходе предстоящей летней ротации будут переназначены семь немецких послов, в том числе в Москве, Тель-Авиве, Пекине и Дели.
"По предложению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, очередная ротация согласована в правящей коалиции и правительстве. Список должностей в разряде B9 должен быть утвержден кабинетом министров в среду", - пишет Spiegel.
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
