ФРГ планирует сменить посла в России, пишет Spiegel
ФРГ планирует сменить посла в РФ Александра Ламбсдорфа, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце, сообщает Spiegel со... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T23:38:00+03:00
в мире
германия
москва
тель-авив
александр ламбсдорф
штеффен зайберт
В мире, Германия, Москва, Тель-Авив, Александр Ламбсдорф, Штеффен Зайберт
Spiegel: ФРГ планирует сменить посла в России