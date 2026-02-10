Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства
19:09 10.02.2026 (обновлено: 19:14 10.02.2026)
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства
2026-02-10T19:09:00+03:00
2026-02-10T19:14:00+03:00
2026
общество, госдума рф, россия, жилье
Общество, Госдума РФ, Россия, Жилье
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, следует из текста документа, размещенного на информационном ресурсе нижней палаты парламента.
"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в нескольких регионах
Вчера, 17:37
Отмечается, что сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а за проживание без регистрации и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить обязанность правом.
В пояснительной записке также указано, что фактически регистрация уже не предоставляет полного и точного представления о перемещении граждан. Помимо этого, обязательный характер регистрационного учета по месту жительства на деле создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или вынужден часто менять место жительства.
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Совфеде предложили отделить вход в подъезд для коммерческих объектов
Вчера, 15:49
 
Заголовок открываемого материала