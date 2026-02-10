В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, следует из текста документа, размещенного на Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, следует из текста документа, размещенного на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а за проживание без регистрации и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить обязанность правом.