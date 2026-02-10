https://ria.ru/20260210/rossiya-2073508685.html
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства
Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, следует из текста документа, размещенного на... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:09:00+03:00
2026-02-10T19:09:00+03:00
2026-02-10T19:14:00+03:00
общество
госдума рф
россия
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
https://ria.ru/20260210/fas-2073491528.html
https://ria.ru/20260210/podezdy-2073467387.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, жилье
Общество, Госдума РФ, Россия, Жилье
В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства
В ГД предложили отменить обязательную прописку по месту жительства для россиян
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, следует из текста документа, размещенного на информационном ресурсе
нижней палаты парламента.
"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а за проживание без регистрации и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить обязанность правом.
В пояснительной записке также указано, что фактически регистрация уже не предоставляет полного и точного представления о перемещении граждан. Помимо этого, обязательный характер регистрационного учета по месту жительства на деле создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или вынужден часто менять место жительства.