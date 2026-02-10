Рейтинг@Mail.ru
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию - РИА Новости, 10.02.2026
17:05 10.02.2026
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию - РИА Новости, 10.02.2026
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию
Франция заранее проинформировала европейских коллег о визите своего дипломатического советника в Россию, заявил во вторник президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 10.02.2026
в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию

Стубб: Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Москву

Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Франция заранее проинформировала европейских коллег о визите своего дипломатического советника в Россию, заявил во вторник президент Финляндии Александр Стубб.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил визит своего дипломатического советника в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
"Мы уже пару лет обсуждаем, когда будет целесообразно наладить контакты, в том числе и на высоком уровне. Я много говорил об этом с президентом Макроном, и они заранее проинформировали нас о поездке (дипломатического советника - ред.) Эммануэля Бонна в Москву", - приводит заявление Стубба издание Ilta-Sanomat.
По словам Стубба, Европа хочет участвовать в принятии решений.
"Другая причина заключается в том, что мы приближаемся к тому моменту, когда война закончится. Мы осознаем, что тогда отношения с Россией начнутся с нуля", - добавил финский президент.
Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине
Заголовок открываемого материала