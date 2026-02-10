https://ria.ru/20260210/rossiya-2073483747.html
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию - РИА Новости, 10.02.2026
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию
Франция заранее проинформировала европейских коллег о визите своего дипломатического советника в Россию, заявил во вторник президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:05:00+03:00
2026-02-10T17:05:00+03:00
2026-02-10T17:05:00+03:00
в мире
россия
франция
москва
эммануэль макрон
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260203/finlyandiya-2071898761.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Россию
Стубб: Франция заранее проинформировала Европу о визите дипломата в Москву
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Франция заранее проинформировала европейских коллег о визите своего дипломатического советника в Россию, заявил во вторник президент Финляндии Александр Стубб.
Президент Франции Эммануэль Макрон
ранее подтвердил визит своего дипломатического советника в Москву
. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, в свою очередь, сообщал, что Москва и Париж
ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
"Мы уже пару лет обсуждаем, когда будет целесообразно наладить контакты, в том числе и на высоком уровне. Я много говорил об этом с президентом Макроном, и они заранее проинформировали нас о поездке (дипломатического советника - ред.) Эммануэля Бонна в Москву", - приводит заявление Стубба издание Ilta-Sanomat.
По словам Стубба, Европа
хочет участвовать в принятии решений.
"Другая причина заключается в том, что мы приближаемся к тому моменту, когда война закончится. Мы осознаем, что тогда отношения с Россией начнутся с нуля", - добавил финский президент.