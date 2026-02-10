Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай развивают сотрудничество в области космоса, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
20:50 10.02.2026
Россия и Китай развивают сотрудничество в области космоса, заявил посол
РФ и КНР активно развивают сотрудничество в сфере освоения космоса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:50:00+03:00
россия
китай
земля
игорь моргулов
россия
китай
земля
россия, китай, земля, игорь моргулов
Россия, Китай, Земля, Игорь Моргулов
Игорь Моргулов
© РИА Новости
Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. РФ и КНР активно развивают сотрудничество в сфере освоения космоса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Многоплановое сотрудничество в области космоса – важная часть нашего стратегического взаимодействия. Работа на этом направлении ведется весьма активно", - сказал дипломат.
Моргулов отметил, что в 2025 году, невзирая на внешние факторы, продолжалась успешная реализация профильной двусторонней программы на 2023-2027 годы.
"Продвигались проекты в таких сферах, как исследование дальнего космоса, дистанционное зондирование Земли, разработка полезной нагрузки на космические аппараты, развитие и использование навигационных систем ГЛОНАСС и Бэйдоу", - сказал он.
Полный текст интервью с Моргуловым читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
РоссияКитайЗемляИгорь Моргулов
 
 
