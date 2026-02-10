https://ria.ru/20260210/rossija-2073524430.html
Россия и Китай развивают сотрудничество в области космоса, заявил посол
РФ и КНР активно развивают сотрудничество в сфере освоения космоса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
