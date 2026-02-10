Рейтинг@Mail.ru
Россия готова искать переговорные решения кризиса на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/rossija-2073519191.html
Россия готова искать переговорные решения кризиса на Украине, заявил Лавров
Россия готова искать переговорные решения кризиса на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Россия готова искать переговорные решения кризиса на Украине, заявил Лавров
Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:07:00+03:00
2026-02-10T20:07:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
Россия готова искать переговорные решения кризиса на Украине, заявил Лавров

Лавров: РФ готова искать переговорные решения украинского конфликта

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины", - сказал Лавров на торжественном приеме по случаю Дня дипломатического работника.
Он добавил, что как неоднократно говорил Путин, Россия предпочитает, чтобы "эти цели были достигнуты при помощи дипломатии".
«
"Поэтому готовы идти по пути поисков переговорного решения с опорой на известные понимания, достигнутые президентами Путиным и Трампом на встрече в Анкоридже. Понимания, которым российская сторона, хочу это особо подчеркнуть, остается полностью привержена", - добавил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала