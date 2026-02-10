Россия готова искать переговорные решения кризиса на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины", - сказал Лавров на торжественном приеме по случаю Дня дипломатического работника.
Он добавил, что как неоднократно говорил Путин, Россия предпочитает, чтобы "эти цели были достигнуты при помощи дипломатии".
"Поэтому готовы идти по пути поисков переговорного решения с опорой на известные понимания, достигнутые президентами Путиным и Трампом на встрече в Анкоридже. Понимания, которым российская сторона, хочу это особо подчеркнуть, остается полностью привержена", - добавил министр.