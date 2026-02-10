Россия готова искать переговорные решения кризиса на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.