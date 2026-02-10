https://ria.ru/20260210/rossija-2073495017.html
Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике
Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике - РИА Новости, 10.02.2026
Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике
Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество в сфере транспортных коридоров в Арктике вне зависимости от ситуации вокруг Гренландии, заявил в интервью РИА РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:50:00+03:00
2026-02-10T17:50:00+03:00
2026-02-10T17:50:00+03:00
россия
китай
гренландия
игорь моргулов
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20260207/arktika-2072940898.html
https://ria.ru/20260210/posol-2073490203.html
россия
китай
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, гренландия, игорь моргулов, дональд трамп
Россия, Китай, Гренландия, Игорь Моргулов, Дональд Трамп
Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике
Посол Моргулов: ситуация вокруг Гренландии не помешает сотрудничеству в Арктике
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество в сфере транспортных коридоров в Арктике вне зависимости от ситуации вокруг Гренландии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам посла, можно предположить, что есть силы, не очень радующиеся российско-китайскому сотрудничеству в Арктике
, ведущему к формированию новых неподконтрольных им транспортных коридоров.
"Но как бы ни развивались события вокруг Гренландии
, убежден, это не станет препятствием для наращивания российско-китайского взаимодействия на данном перспективном направлении", - сказал дипломат.
Моргулов
отметил, что Россия
сегодня динамично развивает Северный морской путь, тесно сотрудничая в вопросах его использования с дружественными странами, в том числе с Китаем
.
"По решению глав государств два года назад в составе Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств была создана подкомиссия по СМП", - сказал дипломат, добавив, что одним из результатов ее деятельности стало утверждение дорожной карты по достижению двумя нашими государствами целевого показателя грузопотока на данном маршруте в 20 миллионов тонн к 2030 году.
"Речь идет не только о перевозках, но и о таких областях, как подготовка специалистов для работы на полярных судах, создание кораблей арктического класса и строительство судостроительных предприятий, совершенствование портово-логистической инфраструктуры", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп
ранее подчёркивал необходимость контроля Вашингтона
над Гренландией, ссылаясь на возможную угрозу со стороны России и Китая для США и "свободного мира".