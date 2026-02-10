Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике

ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество в сфере транспортных коридоров в Арктике вне зависимости от ситуации вокруг Гренландии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

По словам посла, можно предположить, что есть силы, не очень радующиеся российско-китайскому сотрудничеству в Арктике , ведущему к формированию новых неподконтрольных им транспортных коридоров.

"Но как бы ни развивались события вокруг Гренландии , убежден, это не станет препятствием для наращивания российско-китайского взаимодействия на данном перспективном направлении", - сказал дипломат.

Моргулов отметил, что Россия сегодня динамично развивает Северный морской путь, тесно сотрудничая в вопросах его использования с дружественными странами, в том числе с Китаем

"По решению глав государств два года назад в составе Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств была создана подкомиссия по СМП", - сказал дипломат, добавив, что одним из результатов ее деятельности стало утверждение дорожной карты по достижению двумя нашими государствами целевого показателя грузопотока на данном маршруте в 20 миллионов тонн к 2030 году.

"Речь идет не только о перевозках, но и о таких областях, как подготовка специалистов для работы на полярных судах, создание кораблей арктического класса и строительство судостроительных предприятий, совершенствование портово-логистической инфраструктуры", - добавил он.