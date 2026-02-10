Рейтинг@Mail.ru
Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике - РИА Новости, 10.02.2026
17:50 10.02.2026
Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике
Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике
Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество в сфере транспортных коридоров в Арктике вне зависимости от ситуации вокруг Гренландии, заявил в интервью РИА РИА Новости, 10.02.2026
россия, китай, гренландия, игорь моргулов, дональд трамп
Россия, Китай, Гренландия, Игорь Моргулов, Дональд Трамп
Посол в Пекине заявил о наращивании сотрудничества России и КНР в Арктике

Посол Моргулов: ситуация вокруг Гренландии не помешает сотрудничеству в Арктике

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество в сфере транспортных коридоров в Арктике вне зависимости от ситуации вокруг Гренландии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам посла, можно предположить, что есть силы, не очень радующиеся российско-китайскому сотрудничеству в Арктике, ведущему к формированию новых неподконтрольных им транспортных коридоров.
Здание парламента в столице Гренландии Нууке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике
7 февраля, 22:20
"Но как бы ни развивались события вокруг Гренландии, убежден, это не станет препятствием для наращивания российско-китайского взаимодействия на данном перспективном направлении", - сказал дипломат.
Моргулов отметил, что Россия сегодня динамично развивает Северный морской путь, тесно сотрудничая в вопросах его использования с дружественными странами, в том числе с Китаем.
"По решению глав государств два года назад в составе Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств была создана подкомиссия по СМП", - сказал дипломат, добавив, что одним из результатов ее деятельности стало утверждение дорожной карты по достижению двумя нашими государствами целевого показателя грузопотока на данном маршруте в 20 миллионов тонн к 2030 году.
"Речь идет не только о перевозках, но и о таких областях, как подготовка специалистов для работы на полярных судах, создание кораблей арктического класса и строительство судостроительных предприятий, совершенствование портово-логистической инфраструктуры", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп ранее подчёркивал необходимость контроля Вашингтона над Гренландией, ссылаясь на возможную угрозу со стороны России и Китая для США и "свободного мира".
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посол в Пекине назвал Россию ведущим поставщиком газа в Китай в 2025 году
Вчера, 17:34
 
РоссияКитайГренландияИгорь МоргуловДональд Трамп
 
 
