Посольство в Пхеньяне: Россия и КНДР достигли всеобъемлющего партнерства
17:20 10.02.2026
Посольство в Пхеньяне: Россия и КНДР достигли всеобъемлющего партнерства
Взаимодействие России и КНДР достигло уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:20:00+03:00
2026-02-10T17:20:00+03:00
Посольство в Пхеньяне: Россия и КНДР достигли всеобъемлющего партнерства

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взаимодействие России и КНДР достигло уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
“Прошедший год, год 80-летия Великой Победы, был отмечен важными достижениями российской дипломатии как на международных площадках, так и на двусторонних треках. В этом ряду особое место занимают наше взаимодействие с Корейской Народно-Демократической Республикой, достигшее уровня всеобъемлющего стратегического партнерства”, - написала дипмиссия в своем Telegram-канале со ссылкой на временного поверенного в делах РФ Владимира Топеху.
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россияне стали чаще ездить в КНДР
7 февраля, 02:25
 
В миреРоссияКНДРПхеньян
 
 
