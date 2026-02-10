Рейтинг@Mail.ru
Китай хорошо понимает лицемерие стран Запада, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
16:16 10.02.2026
Китай хорошо понимает лицемерие стран Запада, заявил посол
Китай хорошо понимает лицемерие стран Запада, заявил посол
Попытки Запада призвать Китай надавить на РФ в вопросе Украины не имеют успеха, Пекин видит лицемерие западных эмиссаров, заявил в интервью РИА Новости посол РФ
2026
Китай хорошо понимает лицемерие стран Запада, заявил посол

Посол Моргулов: попытки Запада призвать Китай надавить на Россию не имеют успеха

ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Попытки Запада призвать Китай надавить на РФ в вопросе Украины не имеют успеха, Пекин видит лицемерие западных эмиссаров, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам посла, те западные эмиссары, которые наведываются в Пекин и призывают Китай помочь завершению конфликта через давление на Москву, сами нацелены отнюдь не на достижение прочного мира и безопасности, а на перманентную милитаризацию Украины, эскалацию и разрастание боевых действий.
"Наши китайские друзья хорошо это понимают, и потому подобные попытки западников успеха не имеют, хотя они продолжают их предпринимать с упорством, достойным лучшего применения", - сказал дипломат.
