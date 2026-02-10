Россия и Индия находят пути развития отношений, заявил посол Алипов

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – РИА Новости. Россия и Индия находят пути развития отношений, несмотря на откровенные попытки подорвать российско-индийские связи, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.

"Несмотря на откровенные попытки подорвать российско-индийские связи, мы совместно находим пути адаптироваться к новым условиям", - сказал он.