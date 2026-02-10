Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия находят пути развития отношений, заявил посол Алипов - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/rossija-2073454225.html
Россия и Индия находят пути развития отношений, заявил посол Алипов
Россия и Индия находят пути развития отношений, заявил посол Алипов - РИА Новости, 10.02.2026
Россия и Индия находят пути развития отношений, заявил посол Алипов
Россия и Индия находят пути развития отношений, несмотря на откровенные попытки подорвать российско-индийские связи, заявил в интервью РИА Новости посол России... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:55:00+03:00
2026-02-10T14:55:00+03:00
в мире
россия
индия
денис алипов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
https://ria.ru/20251120/indiya-2056192503.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, денис алипов
В мире, Россия, Индия, Денис Алипов
Россия и Индия находят пути развития отношений, заявил посол Алипов

Посол Алипов: Россия и Индия находят пути развития отношений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – РИА Новости. Россия и Индия находят пути развития отношений, несмотря на откровенные попытки подорвать российско-индийские связи, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.
"Несмотря на откровенные попытки подорвать российско-индийские связи, мы совместно находим пути адаптироваться к новым условиям", - сказал он.
Посол отметил, что России и Индии удается поддерживать хороший темп в решении задачи по диверсификации экономических отношений.
"Весомый импульс получила работа по наращиванию индийского импорта в Россию - этой теме был посвящен деловой форум, состоявшийся в рамках декабрьского госвизита Президента России в целях увеличения импорта из Индии товаров и услуг по обширной номенклатуре. Открываются перспективы для расширения обоюдного доступа на рыки аграрной продукции, включая морепродукты, а также для создания совместных предприятий по производству удобрений", - сказал Алипов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля в 10.00 мск.
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посол рассказал о товарообороте России и Индии в условиях санкций
20 ноября 2025, 07:35
 
В миреРоссияИндияДенис Алипов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала