Россия и Индия находят пути развития отношений, заявил посол Алипов

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – РИА Новости. Россия и Индия находят пути развития отношений, несмотря на откровенные попытки подорвать российско-индийские связи, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.
"Несмотря на откровенные попытки подорвать российско-индийские связи, мы совместно находим пути адаптироваться к новым условиям", - сказал он.
"Весомый импульс получила работа по наращиванию индийского импорта в Россию - этой теме был посвящен деловой форум, состоявшийся в рамках декабрьского госвизита Президента России в целях увеличения импорта из Индии товаров и услуг по обширной номенклатуре. Открываются перспективы для расширения обоюдного доступа на рыки аграрной продукции, включая морепродукты, а также для создания совместных предприятий по производству удобрений", - сказал Алипов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля в 10.00 мск.
Посол рассказал о товарообороте России и Индии в условиях санкций
20 ноября 2025, 07:35