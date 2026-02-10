Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.02.2026
13:51 10.02.2026
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.02.2026
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом
Россия готова наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом с Пакистаном, в столице которого атака на мечеть унесла жизни 32 человек, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 10.02.2026
в мире
россия
пакистан
исламабад
мария захарова
россия
пакистан
исламабад
в мире, россия, пакистан, исламабад, мария захарова
В мире, Россия, Пакистан, Исламабад, Мария Захарова
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом

МИД: Россия готова наращивать сотрудничество с Пакистаном в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия готова наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом с Пакистаном, в столице которого атака на мечеть унесла жизни 32 человек, сообщили в МИД РФ.
"Москва последовательно выступает за объединение усилий всех членов мирового сообщества в борьбе с любыми формами и проявлениями терроризма. Готовы к наращиванию взаимодействия с Исламабадом в противостоянии этой общей угрозе", - говорится в комментарии о случившемся официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
В Пакистане арестовали причастных к взрыву в мечети Исламабада
7 февраля, 18:14
 
Заголовок открываемого материала