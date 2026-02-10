https://ria.ru/20260210/rossija-2073435687.html
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.02.2026
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом
Россия готова наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом с Пакистаном, в столице которого атака на мечеть унесла жизни 32 человек, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 10.02.2026
в мире
россия
пакистан
исламабад
мария захарова
россия
пакистан
исламабад
МИД заявил о готовности сотрудничать с Пакистаном в борьбе с терроризмом
