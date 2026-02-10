https://ria.ru/20260210/rossija-2073418406.html
Россия и Китай не представляют угрозы в районе Гренландии, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия и Китай не представляют угрозы в районе Гренландии, вопреки заявлениям США. РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия и Китай не представляют угрозы в районе Гренландии, вопреки заявлениям США.
Президент США Дональд Трамп
после операции в отношении Венесуэлы
4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии
из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР
и РФ
. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю. Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания
не предприняла шагов в этом вопросе.
"Никто не должен заблуждаться, думая, что истинным намерением США было просто противостоять геополитической угрозе. Угрозу представляли не россияне и не китайцы", - заявил Макрон
в интервью ряду европейских изданий, включая испанскую газету Pais.
По утверждению Макрона, проведенная разведывательная оценка показала, что численность кораблей и подлодок сил РФ и КНР, якобы зафиксированных в районе Гренландии, является незначительной.
В январе глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор заявила РИА Новости, что в водах Гренландии нет российских судов, сотрудничество с Россией в рамках соглашения по центральному арктическому океану продолжается.