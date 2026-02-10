Россия и Китай не представляют угрозы в районе Гренландии, заявил Макрон

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия и Китай не представляют угрозы в районе Гренландии, вопреки заявлениям США.

Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР РФ . Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю. Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.

"Никто не должен заблуждаться, думая, что истинным намерением США было просто противостоять геополитической угрозе. Угрозу представляли не россияне и не китайцы", - заявил Макрон в интервью ряду европейских изданий, включая испанскую газету Pais.

По утверждению Макрона, проведенная разведывательная оценка показала, что численность кораблей и подлодок сил РФ и КНР, якобы зафиксированных в районе Гренландии, является незначительной.