Россия не заинтересована в возобновлении формата СММ ОБСЕ по Украине - РИА Новости, 10.02.2026
04:59 10.02.2026
Россия не заинтересована в возобновлении формата СММ ОБСЕ по Украине
Россия не заинтересована в возобновлении формата СММ ОБСЕ по Украине - РИА Новости, 10.02.2026
Россия не заинтересована в возобновлении формата СММ ОБСЕ по Украине
Российская сторона не заинтересована в возобновлении формата специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T04:59:00+03:00
2026-02-10T04:59:00+03:00
в мире
россия
вена
украина
дмитрий полянский
александр лукашевич
смм обсе
обсе
россия
вена
украина
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, россия, вена, украина, дмитрий полянский, александр лукашевич, смм обсе, обсе, оон
В мире, Россия, Вена, Украина, Дмитрий Полянский, Александр Лукашевич, СММ ОБСЕ, ОБСЕ, ООН
Россия не заинтересована в возобновлении формата СММ ОБСЕ по Украине

Полянский: переговоры по Украине идут вне площадки СММ ОБСЕ

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Российская сторона не заинтересована в возобновлении формата специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине, реальные переговоры по украинскому урегулированию идут вне площадки Организации, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, по прибытии в Вену он уже провел серию встреч с представителями других делегаций. Как отметил Полянский, многие коллеги от диалога не отказываются, но по инерции говорят: сначала должны прекратиться военные действия, и только после этого Организация сможет реализовать свой потенциал — в наблюдении, мониторинге, разъединении (разведении сторон конфликта), верификации.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ОБСЕ хочет быть площадкой для диалога по Украине, заявил Кассис
6 февраля, 21:18
"В общем, все то, чем занималась СММ. Как я понимаю, какие-то остатки этой миссии где-то сохранились, и люди, наверное, тоже не забыли, как это было. И, видимо, именно этот ресурс многие и видят в качестве того вклада, который Организация может дать. Повторение формата СММ нам не нужно. Реальное урегулирование и переговоры сейчас идут в других форматах", - сказал собеседник агентства.
Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене указом президента России 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Полянский оценил возможность участия ОБСЕ в мониторинге на Украине
26 января, 10:15
 
В миреРоссияВенаУкраинаДмитрий ПолянскийАлександр ЛукашевичСММ ОБСЕОБСЕООН
 
 
