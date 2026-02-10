Россия не заинтересована в возобновлении формата СММ ОБСЕ по Украине

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Российская сторона не заинтересована в возобновлении формата специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине, реальные переговоры по украинскому урегулированию идут вне площадки Организации, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.