Рейтинг@Mail.ru
Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/rossija-2073330704.html
Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, заявил Лавров
Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, заявил Лавров
Россия считает, что народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, и выражает солидарность с ними, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:15:00+03:00
2026-02-10T00:15:00+03:00
в мире
россия
куба
венесуэла
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/65/1551476586_0:146:3242:1969_1920x0_80_0_0_18a7c72b1f02982a2c32238235ec8f7c.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073329794.html
россия
куба
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/65/1551476586_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_cd7f43e70afdfff158b7cec2ba3f2005.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, венесуэла, сергей лавров
В мире, Россия, Куба, Венесуэла, Сергей Лавров
Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, заявил Лавров

Лавров: Россия выражает солидарность с народами Кубы и Венесуэлы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия считает, что народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу, и выражает солидарность с ними, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В видеообращении по случаю Дня дипломатического работника он отметил, что в фокусе развития отношений России с государствами мирового большинства остается противодействие неоколониальным практикам - от односторонних принудительных мер до военных интервенций.
"В этом контексте подтверждаем солидарность с народами Венесуэлы и Кубы. Убеждены, что только они могут определять свою судьбу", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
00:06
 
В миреРоссияКубаВенесуэлаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала