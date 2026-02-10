Лавров рассказал о работе по созданию в Евразии архитектуры безопасности

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Дня дипломатического работника . "По инициативе президента Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", — сказал он в видеообращении по случаю

Министр напомнил, что Москва заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.

« "Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе — наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном", — подчеркнул Лавров.

Российские власти неоднократно призывали к формированию общеевразийской архитектуры равной и неделимой безопасности, гарантирующей долгосрочную стабилизацию военно-политической обстановки на континенте и устойчивое развитие всех без исключения государств региона.