Лавров рассказал о работе по созданию в Евразии архитектуры безопасности
Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
2026-02-10T00:08:00+03:00
2026-02-10T00:08:00+03:00
2026-02-10T06:00:00+03:00
2026
Лавров рассказал о работе по созданию в Евразии архитектуры безопасности
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"По инициативе президента Владимира Путина
работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", — сказал он в видеообращении
по случаю Дня дипломатического работника
.
Министр напомнил, что Москва заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.
«
"Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе — наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией
и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
и Исламской Республикой Ираном", — подчеркнул Лавров.
Российские власти неоднократно призывали к формированию общеевразийской архитектуры равной и неделимой безопасности, гарантирующей долгосрочную стабилизацию военно-политической обстановки на континенте и устойчивое развитие всех без исключения государств региона.
Как пояснял глава МИД, такая система могла бы предотвратить любые попытки начинать новые войны.