Лавров рассказал о работе по созданию в Евразии архитектуры безопасности
00:08 10.02.2026 (обновлено: 06:00 10.02.2026)
Лавров рассказал о работе по созданию в Евразии архитектуры безопасности
в мире
россия
евразия
белоруссия
сергей лавров
владимир путин
в мире, россия, евразия, белоруссия, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Евразия, Белоруссия, Сергей Лавров, Владимир Путин
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"По инициативе президента Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", — сказал он в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.
Министр напомнил, что Москва заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.
"Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе — наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном", — подчеркнул Лавров.
Российские власти неоднократно призывали к формированию общеевразийской архитектуры равной и неделимой безопасности, гарантирующей долгосрочную стабилизацию военно-политической обстановки на континенте и устойчивое развитие всех без исключения государств региона.
Как пояснял глава МИД, такая система могла бы предотвратить любые попытки начинать новые войны.
