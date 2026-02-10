Рейтинг@Mail.ru
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 10.02.2026 (обновлено: 17:29 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/roskosmos-2073482665.html
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды - РИА Новости, 10.02.2026
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды
Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым перенесен на 13 февраля из-за погодных условий, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:00:00+03:00
2026-02-10T17:29:00+03:00
роскосмос
канаверал
флорида
наса
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fbf7f4e94e2fb54addd2d706291836f.jpg
https://ria.ru/20260208/kosmonavt-2073080846.html
канаверал
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782591773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6cc68ba47da69e045b95718e4772c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, канаверал, флорида, наса, spacex
Роскосмос, Канаверал, Флорида, НАСА, SpaceX
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды

"Роскосмос": запуск Crew Dragon с россиянином Федяевым перенесли на 13 февраля

© AP Photo / Chris O'MearaСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым перенесен на 13 февраля из-за погодных условий, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
"По информации НАСА, запуск корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС перенесен на 13 февраля из-за погодных условий", - говорится в сообщении.
Пуск ракеты-носителя Falcon-9 с мыса Канаверал во Флориде планируется не ранее 13 февраля в 13.15 мск, добавили в госкорпорации.
НАСА и SpaceX ранее были нацелены на запуск миссии Crew-12 к Международной космической станции в четверг, 12 февраля. Старт должен произойти на Космической станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде. До этого НАСА объявило, что возможной датой для запуска миссии Crew‑12 на космическом корабле SpaceX Dragon к Международной космической станции является 11 февраля.
Космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС
8 февраля, 23:12
 
РоскосмосКанавералФлоридаНАСАSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала