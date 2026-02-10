https://ria.ru/20260210/roskosmos-2073482665.html
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды
Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым перенесен на 13 февраля из-за погодных условий, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем... РИА Новости, 10.02.2026
"Роскосмос": запуск Crew Dragon с россиянином Федяевым перенесли на 13 февраля