12:09 10.02.2026 (обновлено: 13:29 10.02.2026)
Суд отменил штраф ГИБДД за действия робота-курьера
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Робот-курьер "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Компанию "Рободоставка" не стали наказывать за создание роботом-курьером помехи на дороге в центре Москвы, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Госавтоинспекция оштрафовала компанию на 300 тысяч рублей за то, что ее робот выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика и создал угрозу безопасности дорожного движения. Компания оспорила это решение.
"Робот-доставщик, находящийся в движении и использующий пешеходный переход по назначению, не является посторонним предметом и не создает препятствий, подпадающих под определение "помеха" в смысле правил дорожного движения, движение робота-доставщика происходило в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, с учетом сигнала светофора", — постановил суд.
В суде добавили, что умысел в поведении робота-доставщика объективно невозможен. Постановление о назначении штрафа отменили, а дело прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.
