Суд отменил штраф ГИБДД за действия робота-курьера

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Компанию "Рободоставка" не стали наказывать за создание роботом-курьером помехи на дороге в центре Москвы, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Госавтоинспекция оштрафовала компанию на 300 тысяч рублей за то, что ее робот выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика и создал угрозу безопасности дорожного движения. Компания оспорила это решение.

"Робот-доставщик, находящийся в движении и использующий пешеходный переход по назначению, не является посторонним предметом и не создает препятствий, подпадающих под определение "помеха" в смысле правил дорожного движения, движение робота-доставщика происходило в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, с учетом сигнала светофора", — постановил суд.