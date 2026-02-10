https://ria.ru/20260210/robodostavka-2073409544.html
Суд отменил штраф ГИБДД за действия робота-курьера
Суд отменил штраф ГИБДД за действия робота-курьера
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Компанию "Рободоставка" не стали наказывать за создание роботом-курьером помехи на дороге в центре Москвы, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Госавтоинспекция оштрафовала компанию на 300 тысяч рублей за то, что ее робот выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика и создал угрозу безопасности дорожного движения. Компания оспорила это решение.
"Робот-доставщик, находящийся в движении и использующий пешеходный переход по назначению, не является посторонним предметом и не создает препятствий, подпадающих под определение "помеха" в смысле правил дорожного движения, движение робота-доставщика происходило в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, с учетом сигнала светофора", — постановил суд.
В суде добавили, что умысел в поведении робота-доставщика объективно невозможен. Постановление о назначении штрафа отменили, а дело прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.