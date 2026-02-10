Рейтинг@Mail.ru
15:28 10.02.2026 (обновлено: 16:01 10.02.2026)
Россия открыта для работы с любыми ресурсами, сообщил РКН
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Россия открыта для работы с любыми ресурсами, сообщил РКН

РКН: РФ открыта для работы с любыми ресурсами, но закон должен соблюдаться

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия открыта для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но законы страны должны соблюдаться, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
