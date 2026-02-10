https://ria.ru/20260210/rkn-2073461778.html
РКН: Telegram не устранил нарушения законодательства для снятия ограничений
РКН: Telegram не устранил нарушения законодательства для снятия ограничений - РИА Новости, 10.02.2026
РКН: Telegram не устранил нарушения законодательства для снятия ограничений
Telegram и ряд мессенджеров не устранили нарушения законодательства Российской Федерации для снятия с них ограничений, заявили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:26:00+03:00
2026-02-10T15:26:00+03:00
2026-02-10T15:35:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381006_0:54:3000:1742_1920x0_80_0_0_42b326d0aef17bf15d54206e81e338af.jpg
https://ria.ru/20260210/telegram-2073450969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381006_205:0:2796:1943_1920x0_80_0_0_f95be9fa2a1005dceddf1bf4d7850bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, telegram
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Telegram
РКН: Telegram не устранил нарушения законодательства для снятия ограничений
РКН: Telegram не устранил нарушения законодательства РФ для снятия ограничений