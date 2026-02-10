РКН: Telegram не устранил нарушения законодательства для снятия ограничений

Рейтинг@Mail.ru
15:26 10.02.2026 (обновлено: 15:35 10.02.2026)
Telegram и ряд мессенджеров не устранили нарушения законодательства Российской Федерации для снятия с них ограничений, заявили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 10.02.2026
2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Telegram и ряд мессенджеров не устранили нарушения законодательства Российской Федерации для снятия с них ограничений, заявили в Роскомнадзоре.
"Как публично сообщалось ещё в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены", - говорится в сообщении.
