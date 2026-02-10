https://ria.ru/20260210/rkhbz-2073521147.html
Начальника войск РХБЗ добавят в санкционные списки ЕС, пишут СМИ
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев будет добавлен в санкционные списки ЕС, пишет издание EUobserver со... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:25:00+03:00
в мире
алексей ртищев
войска рхбз
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027771748_220:0:2213:1121_1920x0_80_0_0_6a13e076b71484fb25664ad6edb69238.jpg
https://ria.ru/20260210/es-2073519650.html
В мире, Алексей Ртищев, Войска РХБЗ, Евросоюз
Начальника войск РХБЗ добавят в санкционные списки ЕС, пишут СМИ
EUO: начальника войск РХБЗ Ртищева и его зама добавят в санкционные списки ЕС