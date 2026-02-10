Рейтинг@Mail.ru
20:25 10.02.2026
Начальника войск РХБЗ добавят в санкционные списки ЕС, пишут СМИ
в мире
алексей ртищев
войска рхбз
евросоюз
в мире, алексей ртищев, войска рхбз, евросоюз
В мире, Алексей Ртищев, Войска РХБЗ, Евросоюз
Начальника войск РХБЗ добавят в санкционные списки ЕС, пишут СМИ

EUO: начальника войск РХБЗ Ртищева и его зама добавят в санкционные списки ЕС

© Минобороны РФНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Минобороны РФ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев будет добавлен в санкционные списки ЕС, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.
Помимо Ртищева санкциям подвергнется его заместитель Андрей Марченко, утверждается в публикации.
Основанием для введения санкций называется якобы запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием.
В мире
Алексей Ртищев
Войска РХБЗ
Евросоюз
 
 
