12:44 10.02.2026
РЭЦ и Кузбасс договорились о развитии экспортной экосистемы региона
РЭЦ и Кузбасс договорились о развитии экспортной экосистемы региона
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) и правительство Кемеровской области – Кузбасса договорились о развитии экспортной экосистемы региона: соглашение... РИА Новости, 10.02.2026
экономика, кемеровская область, российский экспортный центр (рэц), россия
Экономика, Кемеровская область, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
РЭЦ и Кузбасс договорились о развитии экспортной экосистемы региона

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) и правительство Кемеровской области – Кузбасса договорились о развитии экспортной экосистемы региона: соглашение предусматривает комплексную работку по переводу региональных мер поддержки экспорта в цифровой формат и расширение доступа компаний к федеральным инструментам поддержки, говорится в сообщении РЭЦ.
"Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов и заместитель председателя правительства Кемеровской области – Кузбасса – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие экспортного потенциала регионального бизнеса. Соглашение предусматривает комплексную работу по переводу региональных мер поддержки экспорта в цифровой формат, расширению доступа компаний Кемеровской области – Кузбасса к федеральным инструментам поддержки и созданию условий для выхода региональных производителей на международные рынки", - сказано в сообщении.
Документ закладывает основу для выстраивания в Кемеровской области современной экспортной инфраструктуры, ориентированной на реальные потребности бизнеса. Опорой этой работы станет интеграция цифровых решений РЭЦ, включая цифровую платформу "Мой экспорт", с информационными ресурсами центра поддержки экспорта Кузбасса, что обеспечит предпринимателям единое пространство для получения услуг и инструментов сопровождения внешнеэкономической деятельности.
"Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из ключевых приоритетов РЭЦ. Совместно с правительством Кемеровской области мы будем формировать условия, которые помогут региональным компаниям системно выходить на международные рынки и развивать экспортную деятельность. В фокусе сотрудничества - информирование экспортно ориентированных МСП о мерах государственной поддержки, цифровых инструментах и возможностях реализации экспортных проектов. Достигнутые договоренности создают прочную основу для укрепления экспортного потенциала Кузбасса", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Приоритетным направлением партнерства определено внедрение Цифрового стандарта предоставления региональных мер поддержки. Его реализация позволит поэтапно перевести все ключевые сервисы для экспортеров в электронный формат и обеспечить их доступность онлайн через платформу "Мой экспорт", повысив прозрачность, скорость и удобство взаимодействия бизнеса с государством.
Отдельный фокус сотрудничества будет направлен на продвижение продукции региональных производителей под национальным брендом "Сделано в России". Стороны договорились о расширении участия местных компаний в программе, включая увеличение числа предприятий, получивших сертификат, и создании дополнительных возможностей для системного продвижения продукции региона на зарубежных рынках.
Кроме этого, для поддержки предпринимателей, имеющих знаки качества "Сделано в Кузбассе" и "Сделано в России" государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предоставляет получить заем до 5 миллионов рублей на 36 месяцев по ставке от 5 до 15% годовых. Финансовая поддержка ориентирована не только на развитие и модернизацию производств, но и на стимулирование предпринимателей к получению региональной и федеральной сертификации.
"Соглашение с РЭЦ открывает для Кузбасса новые возможности по развитию экспортной деятельности и расширению присутствия региональных компаний на внешних рынках. Совмещение федеральных инструментов поддержки с региональной инфраструктурой позволит бизнесу региона более эффективно использовать свой потенциал, быстрее ориентироваться в мерах поддержки и выстраивать устойчивые экспортные стратегии. Мы нацелены на активное взаимодействие с РЭЦ для создания благоприятных условий развития экспорта в регионе", - подчеркнула заместитель председателя правительства Кемеровской области – Кузбасса – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
ЭкономикаКемеровская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
