Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы

СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты, сообщили в сочинской авиагавани.

Краснодара. Беспилотная опасность была объявлена на территории Краснодарского края во вторник днем. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Сочи

"За время действия ограничений экипажами семи рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы: FV-6602, DP-338, FV-6562 (во Владикавказ ); SU-1126, FV-6875 (в Грозный ); DP-344 (в Нальчик ); SU-1140 (в Махачкалу )", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстановка в терминале сочинского аэропорта спокойная.

"Температурный и санитарный режимы в установленных нормативах. Организован клининг и контроль уборки мест размещения пассажиров", - добавили в аэропорту Сочи.