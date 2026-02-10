https://ria.ru/20260210/rejsy-2073538394.html
Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы
СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты, сообщили в сочинской авиагавани.
Беспилотная опасность была объявлена на территории Краснодарского края
во вторник днем. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Сочи
и Краснодара
.
"За время действия ограничений экипажами семи рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы: FV-6602, DP-338, FV-6562 (во Владикавказ
); SU-1126, FV-6875 (в Грозный
); DP-344 (в Нальчик
); SU-1140 (в Махачкалу
)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обстановка в терминале сочинского аэропорта спокойная.
"Температурный и санитарный режимы в установленных нормативах. Организован клининг и контроль уборки мест размещения пассажиров", - добавили в аэропорту Сочи.
Подчеркивается, что авиаперевозчики предоставляют напитки и питание пассажирам задержанных рейсов. Расселение в гостиницах предложат пассажирам при длительных задержках.