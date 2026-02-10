Рейтинг@Mail.ru
Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.02.2026
23:15 10.02.2026
Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы
Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты, сообщили в сочинской авиагавани. РИА Новости, 10.02.2026
сочи, краснодарский край, краснодар
Сочи, Краснодарский край, Краснодар
Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы

Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты

© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты, сообщили в сочинской авиагавани.
Беспилотная опасность была объявлена на территории Краснодарского края во вторник днем. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Сочи и Краснодара.
"За время действия ограничений экипажами семи рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы: FV-6602, DP-338, FV-6562 (во Владикавказ); SU-1126, FV-6875 (в Грозный); DP-344 (в Нальчик); SU-1140 (в Махачкалу)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обстановка в терминале сочинского аэропорта спокойная.
"Температурный и санитарный режимы в установленных нормативах. Организован клининг и контроль уборки мест размещения пассажиров", - добавили в аэропорту Сочи.
Подчеркивается, что авиаперевозчики предоставляют напитки и питание пассажирам задержанных рейсов. Расселение в гостиницах предложат пассажирам при длительных задержках.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
