В Госдуме назвали Мюнхенскую речь Путина поворотной

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина была поворотной: Россия, увидев в глазах "демократических" лидеров лишь лицемерие и обман, приступила к созданию собственной цивилизации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Речь в Мюнхене и правда была поворотной. Увидев в глазах "демократических" лидеров лишь лицемерие и обман, наша страна просто пожала плечами и приступила к созданию собственной цивилизации. Сильной, единой России. Без лживых догм и лозунгов, придуманных Западом для разграбления остального мира", - написал Толстой в своем канале на платформе в Max.
По его словам, противники РФ любят повторять, что именно тогда Россия показала свое истинное лицо и отвернулась от "цивилизованного" мира.
Но, как подчеркнул политик, на самом деле, выступая в 2007 году перед "сытыми, уверенными в себе господами", Путин сказал абсолютную правду: об однополярном мире, "который со временем разложит Запад", о расширении НАТО на восток, что станет причиной конфликта на Украине, о лицемерной западной борьбе с бедностью, "где не наживается только ленивый", и о созданной с благими целями ОБСЕ, превратившейся затем в мировой центр русофобии.
"Кто в те "жирные" годы мог предположить, что через полтора десятка лет Европа самым глупейшим образом разорвет отношения с Россией, чтобы стать кормовой базой США?" - добавил Толстой.
