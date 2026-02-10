В Госдуме назвали Мюнхенскую речь Путина поворотной

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина была поворотной: Россия, увидев в глазах "демократических" лидеров лишь лицемерие и обман, приступила к созданию собственной цивилизации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, противники РФ любят повторять, что именно тогда Россия показала свое истинное лицо и отвернулась от "цивилизованного" мира.