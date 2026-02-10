Рейтинг@Mail.ru
19:47 10.02.2026 (обновлено: 19:52 10.02.2026)
Hypersonica успешно испытала прототип гиперзвуковой ракеты
европа
норвегия
в мире
германия
великобритания
европа, норвегия, в мире, германия, великобритания
Европа, Норвегия, В мире, Германия, Великобритания
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica успешно провела испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, сообщается в пресс-релизе компании.
"Компания Hypersonica, германо-британская оборонно-аэрокосмическая компания, создающая суверенный потенциал гиперзвуковых ударных сил в Европе, сегодня объявила об успешном завершении своего первого гиперзвукового испытательного полета на космодроме Аннёйя в Норвегии. Это первая частная европейская оборонная компания, достигшая этого технологического рубежа", - сообщается на сайте стартапа.
Сообщается, что прототип ракеты Hypersonica разогнался до скорости, превышающей 6 Махов и достиг дальности более 300 километров. На протяжении всего подъема и последующего спуска через атмосферу все системы работали в штатном режиме. Работоспособность системы была успешно протестирована на уровне отдельных компонентов на гиперзвуковых скоростях.
"Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем и расширят наши возможности по анализу характеристик оружия противника", - заявили соучредители Hypersonica Филипп Керт и Марк Эвенц.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Британия испытала гиперзвуковой ракетный двигатель
