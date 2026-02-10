https://ria.ru/20260210/raketa-2073515589.html
Hypersonica успешно испытала прототип гиперзвуковой ракеты
Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica успешно провела испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 10.02.2026
Hypersonica успешно испытала прототип гиперзвуковой ракеты
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica
успешно провела испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, сообщается в пресс-релизе компании.
"Компания Hypersonica, германо-британская оборонно-аэрокосмическая компания, создающая суверенный потенциал гиперзвуковых ударных сил в Европе
, сегодня объявила об успешном завершении своего первого гиперзвукового испытательного полета на космодроме Аннёйя в Норвегии
. Это первая частная европейская оборонная компания, достигшая этого технологического рубежа", - сообщается на сайте стартапа.
Сообщается, что прототип ракеты Hypersonica разогнался до скорости, превышающей 6 Махов и достиг дальности более 300 километров. На протяжении всего подъема и последующего спуска через атмосферу все системы работали в штатном режиме. Работоспособность системы была успешно протестирована на уровне отдельных компонентов на гиперзвуковых скоростях.
"Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем и расширят наши возможности по анализу характеристик оружия противника", - заявили соучредители Hypersonica Филипп Керт и Марк Эвенц.