Hypersonica успешно испытала прототип гиперзвуковой ракеты

Сообщается, что прототип ракеты Hypersonica разогнался до скорости, превышающей 6 Махов и достиг дальности более 300 километров. На протяжении всего подъема и последующего спуска через атмосферу все системы работали в штатном режиме. Работоспособность системы была успешно протестирована на уровне отдельных компонентов на гиперзвуковых скоростях.