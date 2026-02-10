Рейтинг@Mail.ru
Силовая мобилизация на Украине никуда не денется, заявил депутат Рады - РИА Новости, 10.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 10.02.2026
Силовая мобилизация на Украине никуда не денется, заявил депутат Рады
Силовая мобилизация на Украине никуда не денется, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что силовая мобилизация на Украине – это один из инструментов пополнения ВСУ, который никуда не денется. РИА Новости, 10.02.2026
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что силовая мобилизация на Украине – это один из инструментов пополнения ВСУ, который никуда не денется.
"Бусификация" (силовая мобилизация – ред.) - это один из инструментов для пополнения мобресурса… Я думаю, что от "бусификации" общество никуда не денется, потому что когда ты нарушаешь закон, а тебя останавливает полиция, то тебя же задерживают. А в какое автотранспортное средство тебя посадят, чтобы сопроводить в воинскую часть, ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) или управление нацполиции, точно уже нет разницы", - сказал Горбенко в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Депутат раскритиковал решение разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте до 22 лет. По его словам, мобилизационного ресурса на Украине среди молодежи осталось на полтора года.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Пленный рассказал о насильной мобилизации на Украине
3 февраля, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
