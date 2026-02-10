МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что силовая мобилизация на Украине – это один из инструментов пополнения ВСУ, который никуда не денется.
"Бусификация" (силовая мобилизация – ред.) - это один из инструментов для пополнения мобресурса… Я думаю, что от "бусификации" общество никуда не денется, потому что когда ты нарушаешь закон, а тебя останавливает полиция, то тебя же задерживают. А в какое автотранспортное средство тебя посадят, чтобы сопроводить в воинскую часть, ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) или управление нацполиции, точно уже нет разницы", - сказал Горбенко в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Депутат раскритиковал решение разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте до 22 лет. По его словам, мобилизационного ресурса на Украине среди молодежи осталось на полтора года.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
