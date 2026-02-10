Силовая мобилизация на Украине никуда не денется, заявил депутат Рады

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что силовая мобилизация на Украине – это один из инструментов пополнения ВСУ, который никуда не денется.

Депутат раскритиковал решение разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте до 22 лет. По его словам, мобилизационного ресурса на Украине среди молодежи осталось на полтора года.