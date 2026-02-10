https://ria.ru/20260210/pvo-2073522249.html
ПВО сбила 11 украинских дронов над российскими регионами
ПВО с 18.00 мск до 20.00 мск перехватила и уничтожила 11 украинских БПЛА над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
