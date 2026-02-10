ПВО сбила 11 украинских дронов над российскими регионами

«

"Десятого февраля в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.