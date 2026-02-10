Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 10.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила шесть украинских БПЛА над несколькими российскими регионами, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, белгородская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ПВО за ночь уничтожила шесть украинских БПЛА над несколькими российскими регионами, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области, два - над территорией Астраханской области и один - над территорией Курской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьАстраханская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
