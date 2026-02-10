https://ria.ru/20260210/pvo-2073355548.html
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 10.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила шесть украинских БПЛА над несколькими российскими регионами, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T07:53:00+03:00
2026-02-10T07:53:00+03:00
2026-02-10T07:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
Российские силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА