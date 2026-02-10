https://ria.ru/20260210/pvo-2073345531.html
Над Белгородской областью сбили воздушную цель
Воздушная цель была сбита системой ПВО над территорией Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
безопасность, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Силы ПВО сбили воздушную цель ВСУ над Белгородской областью