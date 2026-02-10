Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили воздушную цель - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/pvo-2073345531.html
Над Белгородской областью сбили воздушную цель
Над Белгородской областью сбили воздушную цель - РИА Новости, 10.02.2026
Над Белгородской областью сбили воздушную цель
Воздушная цель была сбита системой ПВО над территорией Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T04:06:00+03:00
2026-02-10T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили воздушную цель

Силы ПВО сбили воздушную цель ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная цель была сбита системой ПВО над территорией Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлялась ракетная опасность.
"Над Белгородом, Белгородским и Корочанским округами сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель противника. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях на данный момент не поступает.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала