Экс-посол в Германии назвал речь Путина в Мюнхене исторической

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, которую глава государства произнес 10 февраля 2007 года, ровно 19 лет назад, носила исторический характер, она состоялась в исторически подходящий момент, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-посол России в ФРГ Владимир Котенев.

Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

"Речь была исторической. Эта речь потрясла весь мир. Выбор места и времени был совершенно не случаен. И я думаю, что эта платформа (Мюнхенская конференция по безопасности - ред.) была выбрана не напрасно. То есть всё сошлось", - отметил дипломат.

Котенев рассказал, в каких условиях шла подготовка к мероприятию. По его словам, момент выступления президента Путина на Мюнхенской конференции по безопасности совпал с периодом тесного экономического и энергетического сотрудничества России Германии . Кроме того, председатель Мюнхенской конференции, Хорст Тельчик, был доброжелателен к российской стороне, и об этом главе государства сообщил министр обороны РФ Сергей Иванов (2001-2007 годы), который ранее многократно официально представлял Россию в Мюнхене

"Тельчик понимал, что он рискует. Российский президент мог сказать неприятные для некоторых участников вещи. Но, тем не менее, он пошел на это. Он организовал все это. И визит нашего президента, и выступление, и ответы на вопросы. Все было выдержано в традиционном международном позитивном плане. Президент РФ выразил за это Тельчику благодарность. И мы до сих пор к нему относимся с пиететом", - рассказал посол.

Он также высказал мнение, что речь президента Путина в Мюнхене стала продолжением его речи в Бундестаге в 2001 году. Это выступление особенно запомнилось тем, что Владимир Путин выступил перед парламентом ФРГ на свободном немецком языке, поэтому немцы очень высоко оценили это выступление.

"Вдруг приезжает в 2001 году Путин и на немецком языке предлагает им сотрудничество, протягивает руку дружбы. Они в шоке… Это была колоссальная сенсация. После этого были standing ovations (овации стоя - ред.) немецких депутатов", - рассказывает Котенев.

Он убежден, что февраль 2007 года стал продолжением 2001 года, при этом в 2007 году речь уже заходит о подходах российской стороны к общеевропейским делам.

"И по сути, ведь получилось, что это вот первый звонок был Бундестагу в 2001 году. Второй звонок был адресован Вашингтону в 2007 году, то есть 19 лет назад. Это был самый серьезный звонок. И вот на мой взгляд, конечно, после этой речи на Западе было принято решение, что Россию надо отбрасывать снова", - отметил дипломат.

За выступлением президента в Мюнхене, как утверждает Котенев, последовал ряд недружественных действий Запада, среди которых грузинская агрессия против Южной Осетии и дискуссии о возможном вступлении Грузии Украины в НАТО.

"Когда Путин сказал, что мир больше не может жить в однополярном измерении. Мы получили такой ответ Запада", - утверждает он.

"Третьим и последним звонком", как говорит Котенев, стали ноты России в адрес НАТО и Вашингтона в декабре 2021 года.

Дипломат также подчеркнул, что в конце своей речи в Мюнхене в 2007 году президент РФ обратился к европейским партнерам, заявив, что России хотелось бы иметь добрые отношения с "независимыми европейскими странами".