Путин назвал вопросы здравоохранения ключевыми в социальной политике
Путин назвал вопросы здравоохранения ключевыми в социальной политике - РИА Новости, 10.02.2026
Путин назвал вопросы здравоохранения ключевыми в социальной политике
Вопросы здравоохранения занимают ключевое место в социальной политике России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:11:00+03:00
2026-02-10T14:11:00+03:00
2026-02-10T14:25:00+03:00
россия
владимир путин
татьяна голикова
россия
Путин назвал вопросы здравоохранения ключевыми в социальной политике
Путин: вопросы здравоохранения стоят на ключевом месте в социальной политике