Путин назвал вопросы здравоохранения ключевыми в социальной политике
14:11 10.02.2026 (обновлено: 14:25 10.02.2026)
Путин назвал вопросы здравоохранения ключевыми в социальной политике
60
россия, владимир путин, татьяна голикова
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле. 10 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле. 10 февраля 2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вопросы здравоохранения занимают ключевое место в социальной политике России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник принял в Кремле с докладом вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
"Татьяна Алексеевна, мы хорошо с Вами знаем, что в социальной политике нет второстепенных вопросов. Но даже среди этого всего самого главного здравоохранения занимает особое место", - сказал глава государства в ходе встречи.
Россия Владимир Путин Татьяна Голикова
 
 
