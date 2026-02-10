https://ria.ru/20260210/putin-2073411059.html
Путин примет с докладом вице-премьера Голикову
Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом вице-премьера Татьяну Голикову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2026
