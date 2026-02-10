Рейтинг@Mail.ru
12:12 10.02.2026
Путин примет с докладом вице-премьера Голикову
Путин примет с докладом вице-премьера Голикову
Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом вице-премьера Татьяну Голикову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин примет с докладом вице-премьера Голикову

Путин проведет встречу с вице-премьером Голиковой

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом вице-премьера Татьяну Голикову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будут разные встречи у президента, в том числе у него будет с докладом Татьяна Голикова, вице-премьер, которая очень важные области и темы курирует в правительстве, очень важные вопросы. Поэтому традиционно она докладывает по итогам года президенту по сфере своей компетенции", - сказал Песков журналистам.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей
21 января, 18:45
 
