Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил послу в Гайане ранг чрезвычайного и полномочного посла - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/putin-2073401003.html
Путин присвоил послу в Гайане ранг чрезвычайного и полномочного посла
Путин присвоил послу в Гайане ранг чрезвычайного и полномочного посла - РИА Новости, 10.02.2026
Путин присвоил послу в Гайане ранг чрезвычайного и полномочного посла
Президент России Владимир Путин указом присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла российскому послу в Гайане Андрею Прицепову, следует из указа главы... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:44:00+03:00
2026-02-10T11:44:00+03:00
в мире
россия
гайана
барбадос
андрей прицепов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023294844_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b65e62129b675559e91678a3bffd9362.jpg
https://ria.ru/20251101/rang-2052273470.html
россия
гайана
барбадос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023294844_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c7bf71dfff967cbc51d5be59cb6ff115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гайана, барбадос, андрей прицепов, владимир путин
В мире, Россия, Гайана, Барбадос, Андрей Прицепов, Владимир Путин
Путин присвоил послу в Гайане ранг чрезвычайного и полномочного посла

Путин присвоил послу в Гайане Прицепову ранг чрезвычайного и полномочного посла

© Фото : МИД РФАндрей Прицепов
Андрей Прицепов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : МИД РФ
Андрей Прицепов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла российскому послу в Гайане Андрею Прицепову, следует из указа главы государства.
"Присвоить дипломатические ранги... Чрезвычайного и полномочного посла - Прицепову Андрею Анатольевичу, чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Кооперативной Республике Гайана", - говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Послом России в этой южноамериканской стране Андрей Прицепов был назначен летом 2025 года. По совместительству он представляет РФ в Барбадосе, Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, Республике Тринидад и Тобаго.
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Путин присвоил послу России на Маврикии дипломатический ранг
1 ноября 2025, 11:36
 
В миреРоссияГайанаБарбадосАндрей ПрицеповВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала