10:34 10.02.2026
Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом
Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что высокую значимость сохраняют усилия МИД РФ по обеспечению прав соотечественников за рубежом. РИА Новости, 10.02.2026
Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом

Путин отметил усилия МИД по обеспечению прав соотечественников за рубежом

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что высокую значимость сохраняют усилия МИД РФ по обеспечению прав соотечественников за рубежом.
Соответствующее поздравление с Днем дипломатического работника опубликовано на сайте Кремля.
"И, конечно, высокую значимость сохраняют усилия по обеспечению прав соотечественников за рубежом", - говорится в послании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Путин отметил важность создания объективного образа России в инфополе
