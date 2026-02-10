https://ria.ru/20260210/putin-2073384314.html
Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом
Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом - РИА Новости, 10.02.2026
Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что высокую значимость сохраняют усилия МИД РФ по обеспечению прав соотечественников за рубежом. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:34:00+03:00
2026-02-10T10:34:00+03:00
2026-02-10T10:34:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260210/putin-2073362765.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом
Путин отметил усилия МИД по обеспечению прав соотечественников за рубежом