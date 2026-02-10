Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что высокую значимость сохраняют усилия МИД РФ по обеспечению прав соотечественников за рубежом.

"И, конечно, высокую значимость сохраняют усилия по обеспечению прав соотечественников за рубежом", - говорится в послании.