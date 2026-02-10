Эксперт рассказала, как справиться с тревожностью из-за ИИ

Эксперт пояснила, что "ИИ-тревожностью" называют эмоциональную реакцию на ситуацию неопределенности и возможные угрозы, которые человек связывает с развитием искусственного интеллекта. Наиболее распространённые страхи, по ее словам, включают потерю рабочего места, утрату контроля над технологиями и угрозу конфиденциальности.

"Что делать? Важно ограничивать потребление тревожного контента, развивать критическое мышление и укреплять навыки эмоциональной саморегуляции. Если тревога становится устойчивой или усиливается, необходимо обратиться к психологу… Психолог помогает отделить реальные риски от катастрофических фантазий", – сказала Банщикова.

Эксперт отметила, что люди наблюдают, как алгоритмы пишут тексты, создают изображения, помогают в диагностике заболеваний и подборе кадров, постепенно замещая человеческий труд. По словам специалиста, возникает страх не столько перед конкретными технологиями, сколько перед нестабильностью будущего – люди чувствуют, что изменения происходят чрезмерно быстро, а их возможность влиять на ситуацию ограничена.