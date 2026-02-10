Рейтинг@Mail.ru
Бортников сообщил об усилении атак ВСУ на объекты российской энергетики - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/protivnik-2073431761.html
Бортников сообщил об усилении атак ВСУ на объекты российской энергетики
Бортников сообщил об усилении атак ВСУ на объекты российской энергетики - РИА Новости, 10.02.2026
Бортников сообщил об усилении атак ВСУ на объекты российской энергетики
Противник наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности в ЦФО с использованием беспилотных и ракетных систем, отметил открывая заседание директор ФСБ... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:30:00+03:00
2026-02-10T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189430_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_05a03cbe09017e6936630eaf97f73c1d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189430_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9bc55b5e495724c8835189c386b74f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ
Бортников сообщил об усилении атак ВСУ на объекты российской энергетики

Бортников: Киев наращивает атаки на объекты российской энергетики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Противник наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности в ЦФО с использованием беспилотных и ракетных систем, отметил открывая заседание директор ФСБ Александр Бортников, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в ЦФО и определены направления дальнейшего её совершенствования в складывающейся оперативной обстановке.
"Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что противник наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности с использованием беспилотных и ракетных систем", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала