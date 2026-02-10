https://ria.ru/20260210/prioritet-2073362076.html
Путин назвал приоритеты для российской дипломатии
Путин назвал приоритеты для российской дипломатии - РИА Новости, 10.02.2026
Путин назвал приоритеты для российской дипломатии
Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД РФ назвал приоритетом для российской дипломатии укрепление связей с соседями... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:11:00+03:00
2026-02-10T09:11:00+03:00
2026-02-10T09:38:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260210/mir-2073362178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал приоритеты для российской дипломатии
Путин назвал укрепление связей с соседями приоритетом для российской дипломатии