В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины
09:47 10.02.2026
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 10.02.2026
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины
Под стражу отправили мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в лесу в Приморье, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
приморский край
россия
приморский край
россия
2026
Новости
происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела

© Прокуратура Приморского краяВ Приморье заключен под стражу подозреваемый в убийстве и сокрытии тела в лесном массиве. Кадр видео
В Приморье заключен под стражу подозреваемый в убийстве и сокрытии тела в лесном массиве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Прокуратура Приморского края
В Приморье заключен под стражу подозреваемый в убийстве и сокрытии тела в лесном массиве. Кадр видео
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Под стражу отправили мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в лесу в Приморье, сообщили в региональной прокуратуре.
Конфликт произошёл между находившимся в состоянии алкогольного опьянения 46-летним подозреваемым и его 52-летней знакомой в октябре 2025 года в селе Антоновка Приморского края. В прокуратуре рассказали, что фигурант задушил женщину, после чего обмотал ее тело тканью и скотчем и спрятал его на территории жилого дома убитой. Через несколько дней подозреваемый вывез тело потерпевшей в лесной массив и спрятал там.
"С учетом позиции представителя прокуратуры подозреваемый заключен по стражу сроком на 29 дней. Ход и результаты расследования уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) на контроле ведомства", - говорится в сообщении надзорного органа.
ПроисшествияПриморский крайРоссия
 
 
