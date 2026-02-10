https://ria.ru/20260210/primore-2073369034.html
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины
Под стражу отправили мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в лесу в Приморье, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
приморский край
россия
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела