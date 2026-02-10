Приморец подозревается в покушении на убийство дочери

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. В попытке убийства девочки, попавшей с ножевым ранением в области сердца в больницу в Приморье, подозревается её отец, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя посёлка Сибирцево, подозреваемого в покушении на убийство собственной дочери. По данным следствия, 4 февраля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату, где спала 11-летняя девочка и нанёс ей ножевые ранения", – говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
В региональном минздраве сообщили, что девочка поступила в крайне тяжёлом состоянии, счёт шёл на минуты. Немедленно была проведена операция, когда состояние ребенка удалось стабилизировать, вертолётом санитарной авиации юную пациентку доставили в Краевую детскую клиническую больницу №1 во Владивостоке. Сейчас девочка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи отмечают, что её состояние стабильное, наблюдается положительная динамика.
