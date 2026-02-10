Спасательное судно "Алатау" доставило в Приморье спасенного филиппинца

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Спасательное судно "Алатау" Тихоокеанского флота после выполнения задач в дальней морской зоне прибыло в пункт базирования во Владивостоке, доставив в Приморье спасённого в пути филиппинского моряка, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.

"Как рассказал спасённый, на судне ему выдали одежду и все необходимые бытовые принадлежности. За время следования он подружился с экипажем судна. После прибытия судна ТОФ в пункт базирования гражданину Филиппин Марку Каганан профильными службами была оказана необходимая помощь для скорейшего возвращения в свою страну", - отметили в ТОФ.