Спасательное судно "Алатау" доставило в Приморье спасенного филиппинца
05:53 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/primore-2073350019.html
Спасательное судно "Алатау" доставило в Приморье спасенного филиппинца
Спасательное судно "Алатау" доставило в Приморье спасенного филиппинца
2026-02-10T05:53:00+03:00
2026-02-10T05:53:00+03:00
филиппины
владивосток
южно-китайское море
тихоокеанский флот вмф россии
общество
Филиппины, Владивосток, Южно-Китайское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Общество
Судно ТОФ доставило во Владивосток спасенного в Южно-Китайском море филиппинца

Корабли в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Корабли в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Корабли в проливе Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Спасательное судно "Алатау" Тихоокеанского флота после выполнения задач в дальней морской зоне прибыло в пункт базирования во Владивостоке, доставив в Приморье спасённого в пути филиппинского моряка, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.
В конце января ТОФ сообщал, что в южной части Южно-Китайского моря экипаж спасательного буксира "Алатау" нашел и спас гражданина Филиппин, который выпал с верхней палубы танкера "С. Грейс" и провел в воде около двух суток.
ФилиппиныВладивостокЮжно-Китайское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииОбщество
 
 
