МИД ПМР обвинил Молдавию в двойных стандартах в отношениях с Приднестровьем

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Власти Молдавии в отношениях с Приднестровьем руководствуются двойными стандартами, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Руководство соседнего государства (Молдавии - ред.) демонстрирует политику двойных стандартов: на протяжении последних шести лет президент Молдовы уклоняется от прямых переговоров с президентом Приднестровья в рамках легитимных механизмов, но в то же время, например, активно контактирует с непризнанным Косово", - сказал Игнатьев во вторник на коллегии внешнеполитического ведомства ПМР.
Он напомнил, что искусственное блокирование переговорного процесса продолжается Кишиневом седьмой год.
"Новое молдавское правительство сохраняет этот курс. Политпредставитель Молдовы отказался как от инициированной приднестровской стороной встречи в декабре, так и от предложения, поступившего в январе этого года от и. о. главы миссии ОБСЕ Изабелы Хартманн", - сказал Игнатьев.
Он уточнил, что в минувшую пятницу властями ПМР было направлено очередное приглашение, но ответ пока не поступил.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.