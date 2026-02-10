Россия не приемлет давления на Приднестровье, заявил российский посол

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Россия не приемлет политическое и экономическое давление на Приднестровье, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
"Подчеркиваем неприемлемость использования инструментов политического и экономического давления с целью навязывания односторонних решений, ставящих под сомнение международную основу приднестровского урегулирования и роль России в этом процессе", - говорится в обращении Озерова, озвученном во вторник на коллегии МИД ПМР.
В документе подчеркивается, что Россия настроена на поддержание высокого уровня социально-гуманитарного взаимодействия с Приднестровьем. Российский дипломат также отметил, что несмотря на логистические и другие трудности, Россия будет и дальше содействовать стабильным поставкам газа в республику.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.️