Россия не приемлет давления на Приднестровье, заявил российский посол

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Россия не приемлет политическое и экономическое давление на Приднестровье, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

В документе подчеркивается, что Россия настроена на поддержание высокого уровня социально-гуманитарного взаимодействия с Приднестровьем. Российский дипломат также отметил, что несмотря на логистические и другие трудности, Россия будет и дальше содействовать стабильным поставкам газа в республику.