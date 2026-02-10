Рейтинг@Mail.ru
02:59 10.02.2026
Посол России в США рассказал о поручении Путина и Трампа
Президенты РФ и США поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения "снова великими", заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в США рассказал о поручении Путина и Трампа

Посол Дарчиев: Путин и Трамп хотят сделать отношения России и США снова великими

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президенты РФ и США поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения "снова великими", заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Ответственно заявляю, что российские и американские дипломаты служат своим странам очень профессионально и ставят дипломатию на первое место. Это позволяет преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам именно это", - заявил Дарчиев на приеме по случаю Дня дипломатического работника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тренды глобальной политики по Трампу
5 февраля, 08:00
 
В мире, Россия, США, Александр Дарчиев
 
 
