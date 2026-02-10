https://ria.ru/20260210/prezidenty-2073340358.html
Посол России в США рассказал о поручении Путина и Трампа
Посол России в США рассказал о поручении Путина и Трампа - РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в США рассказал о поручении Путина и Трампа
Президенты РФ и США поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения "снова великими", заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в США рассказал о поручении Путина и Трампа
Посол Дарчиев: Путин и Трамп хотят сделать отношения России и США снова великими