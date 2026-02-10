Рейтинг@Mail.ru
В России работают над созданием препарата для лечения сложных форм меланомы - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:07 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/preparat-2073408559.html
В России работают над созданием препарата для лечения сложных форм меланомы
В России работают над созданием препарата для лечения сложных форм меланомы - РИА Новости, 10.02.2026
В России работают над созданием препарата для лечения сложных форм меланомы
Инновационный клеточный препарат для борьбы с плотными опухолями, в том числе с резистентными формами меланомы, создают в Сеченовском университете, позже... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:07:00+03:00
2026-02-10T12:07:00+03:00
наука
россия
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940089509_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_21e5144cccefef18a999a82d9f5a162d.jpg
https://ria.ru/20260209/skvortsova-2073227901.html
https://ria.ru/20260208/rak-2073079179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940089509_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_da79136814527afe1a64c4961249af9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рак
Наука, Россия, Рак
В России работают над созданием препарата для лечения сложных форм меланомы

В Сеченовском университете создадут препарат для борьбы с плотными опухолями

© iStock.com / EugeneonlineДевушка-ученый в лаборатории
Девушка-ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© iStock.com / Eugeneonline
Девушка-ученый в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инновационный клеточный препарат для борьбы с плотными опухолями, в том числе с резистентными формами меланомы, создают в Сеченовском университете, позже планируется адаптировать технологию для лечения рака мочевого пузыря, рака легких и других онкозаболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"Ученые Института персонализированной онкологии и Института регенеративной медицины Сеченовского Университета разрабатывают инновационные клеточные препараты для лечения онкозаболеваний на основе TIL-терапии. Это передовая технология, использующая для борьбы со злокачественными опухолями собственные иммунные клетки пациента. TIL-терапию ученые планируют применять для борьбы с солидными (плотными) опухолями, плохо поддающимися лечению традиционными методами. Первым показанием для нее станет меланома", - рассказали в вузе.
Лаборатория ФМБА России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В России началось создание вакцины от колоректального рака
9 февраля, 15:44
В пресс-службе уточнили, что проект реализуется в рамках стратегического технологического проекта Сеченовского университета "Клетка-как-лекарство" при поддержке программы "Приоритет-2030".
"Уже летом 2026 года ученые Сеченовского университета рассчитывают приступить к испытаниям первого российского клеточного препарата для лечения меланомы на лабораторных животных, а к началу 2027 года - завершить их", - добавили в вузе
В университете уточнили, что позже в рамках госпитального исключения (это механизм, который позволяет медорганизациям использовать незарегистрированные лекарства, клеточные или тканевые продукты для стационарного лечения отдельных пациентов) терапия может стать доступна для первых пациентов с резистентными формами меланомы.
"В дальнейшем разработчики планируют адаптировать платформенную технологию TIL-терапии для лечения рака мочевого пузыря, рака легкого и других онкозаболеваний, давая надежду там, где традиционная терапия бессильна", - добавили в пресс-службе.
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на руках
8 февраля, 22:48
 
НаукаРоссияРак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала