В России работают над созданием препарата для лечения сложных форм меланомы

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инновационный клеточный препарат для борьбы с плотными опухолями, в том числе с резистентными формами меланомы, создают в Сеченовском университете, позже планируется адаптировать технологию для лечения рака мочевого пузыря, рака легких и других онкозаболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Ученые Института персонализированной онкологии и Института регенеративной медицины Сеченовского Университета разрабатывают инновационные клеточные препараты для лечения онкозаболеваний на основе TIL-терапии. Это передовая технология, использующая для борьбы со злокачественными опухолями собственные иммунные клетки пациента. TIL-терапию ученые планируют применять для борьбы с солидными (плотными) опухолями, плохо поддающимися лечению традиционными методами. Первым показанием для нее станет меланома", - рассказали в вузе.

В пресс-службе уточнили, что проект реализуется в рамках стратегического технологического проекта Сеченовского университета "Клетка-как-лекарство" при поддержке программы "Приоритет-2030".

"Уже летом 2026 года ученые Сеченовского университета рассчитывают приступить к испытаниям первого российского клеточного препарата для лечения меланомы на лабораторных животных, а к началу 2027 года - завершить их", - добавили в вузе

В университете уточнили, что позже в рамках госпитального исключения (это механизм, который позволяет медорганизациям использовать незарегистрированные лекарства, клеточные или тканевые продукты для стационарного лечения отдельных пациентов) терапия может стать доступна для первых пациентов с резистентными формами меланомы.