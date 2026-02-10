Рейтинг@Mail.ru
Работодателей могут оштрафовать за невыплату сотруднику премии - РИА Новости, 10.02.2026
02:48 10.02.2026
Работодателей могут оштрафовать за невыплату сотруднику премии
Работодателей могут оштрафовать за невыплату сотруднику премии - РИА Новости, 10.02.2026
Работодателей могут оштрафовать за невыплату сотруднику премии
Работодатели, которые не выплатили премию сотруднику в установленный срок, рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей, сообщила РИА Новости профессор кафедры... РИА Новости, 10.02.2026
2026
Работодателей могут оштрафовать за невыплату сотруднику премии

РИА Новости: штраф за невыплату премии может составить 50 тысяч рублей

Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работодатели, которые не выплатили премию сотруднику в установленный срок, рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей, сообщила РИА Новости профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.
"Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - сказала Шестерякова.
Эксперт добавила, что системы доплат и надбавок стимулирующего характера, а также системы премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
По словам Шестеряковой, при установлении премий необходимо определить их виды, размеры и условия выплаты, учитывая качество и эффективность работы сотрудников. Если работнику наложено дисциплинарное взыскание, это может повлиять на размер премии, однако такое снижение не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%.
